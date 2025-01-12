В Мельбурне появились граффити в поддержку Арины Соболенко на Australian Open — 2025

Менеджерское агентство Evolve, в котором состоит первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко, разместило граффити в поддержку теннисистки на улицах Мельбурна (Австралия).
Фото: страница evolve в социальных сетях
Фото: страница evolve в социальных сетях
В начале года Соболенко заключила контракт с менеджерским агентством Evolve, запущенным Наоми Осакой и агентом японки Стюартом Дьюгидом.
Сегодня, 12 января, Соболенко в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 обыграла представительницу США Слоан Стивенс (84-я в рейтинге WTA) — 6:3, 6:2. Далее белорусская теннисистка сыграет с испанкой Джессикой Бузас Манейро, занимающей 52-ю строчку в рейтинге WTA.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Арина Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.