Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соперник Синнера по первому кругу АО-2025 высказался о допинг-скандале итальянца

Соперник Синнера по первому кругу АО-2025 высказался о допинг-скандале итальянца
Аудио-версия:
Комментарии

34-я ракетка мира чилийский теннисист Николас Харри высказался о допинг-деле первой ракетки мира Янника Синнера в преддверии матча с итальянским теннисистом на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 06:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри

«Хотел бы я получить такую же поддержку, когда это случилось со мной. Это то, что касается меня лично… Стараюсь работать над этим, говорить об этом, не позволять этому влиять на меня, но до сих пор не могу полностью отойти», — сказал Харри на пресс-конференции.

В марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным.

Напомним, в 2019 году у Харри обнаружили метаболиты стероидов лигандрола и станозолола. Вину чилийца посчитали незначительной. Он отбыл 11 месяцев отстранения.

Материалы по теме
«Я ночами не мог спать». Откровения Синнера о допинг-скандале, Медведеве и многом другом
«Я ночами не мог спать». Откровения Синнера о допинг-скандале, Медведеве и многом другом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android