Соперник Синнера по первому кругу АО-2025 высказался о допинг-скандале итальянца

34-я ракетка мира чилийский теннисист Николас Харри высказался о допинг-деле первой ракетки мира Янника Синнера в преддверии матча с итальянским теннисистом на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Хотел бы я получить такую же поддержку, когда это случилось со мной. Это то, что касается меня лично… Стараюсь работать над этим, говорить об этом, не позволять этому влиять на меня, но до сих пор не могу полностью отойти», — сказал Харри на пресс-конференции.

В марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным.

Напомним, в 2019 году у Харри обнаружили метаболиты стероидов лигандрола и станозолола. Вину чилийца посчитали незначительной. Он отбыл 11 месяцев отстранения.