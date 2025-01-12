Нисикори — о мыслях завершить карьеру: если будет ещё одна операция, то не смогу бороться

Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори рассказал, как в прошлом году у него был момент, когда он подумал, что может завершить карьеру.

— Следил за тем, сколько травм у вас было за эти годы. Кажется, каждый раз, когда вы пытаетесь вернуться и набрать обороты, то получаете травму… Вы когда-нибудь были близки к мысли, что не сможете продолжать, и нужно остановиться?

— Да, почти. В прошлом году. Два года назад у меня были травмы колена и плеча, и я почти вернулся, но снова получил травму. Это было похоже на взлёты и падения. Думал, что если мне сделают ещё одну операцию, то, наверное, психологически больше не смогу бороться. Две травмы подряд. Не мог играть целый год, а потом ещё полгода из-за нового повреждения, так что… Конец 2023-го был самым тяжёлым временем.

— Что помогло вам выстоять?

— Ну, я просто по-прежнему люблю играть в теннис. Люблю соревноваться. Хотел играть на большом стадионе. Это была моя цель год назад, когда проходил реабилитацию. Всё ещё думаю, что у меня есть шансы сыграть с

топ-игроками. Чувствую это с конца прошлого года. У меня появилось больше уверенности. Последняя неделя также помогла мне поверить в себя. Так что я всё ещё наслаждаюсь этим моментом, тренировками, занятиями, — сказал Нисикори на пресс-конференции.

На Australian Open — 2025 Кей Нисикори вышел во второй круг, где встретится с победителем матча между 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом и хозяином корта Кристофером О'Коннеллом, занимающим 64-ю строчку в рейтинге ATP.