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«Чем больше думаю, тем хуже играю». Блинкова — о победе в первом круге Australian Open

«Чем больше думаю, тем хуже играю». Блинкова — о победе в первом круге Australian Open
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75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала победу в первом круге на Australian Open — 2025.

— У меня нет слов. Матч был таким трудным, она огромный боец. Даже не думала, что у меня получится [выиграть], потому что она совсем не ошибалась, бегала за каждым мячом. Так рада.

— Вы отыграли так много брейк-поинтов. О чём вы думали на подаче, когда вам приходилось сражаться и сражаться?
— Старалась не думать. Мне никогда не стоит думать — чем больше думаю, тем хуже играю.

Так что каждый раз, когда у меня сложные геймы на подаче, нужно отыгрывать много брейк-поинтов, просто стараюсь продолжать, быстрее, быстрее, быстрее. Пыталась делать то, что у меня получается больше всего, то, что мне хотелось делать. Каждый раз просто старалась быть храброй и продолжать. И это сработало. У меня хорошие воспоминания отсюда и с прошлого года. Очень рада играть здесь снова и выходить на крупнейшие корты. Для меня это большая честь, — сказала Блинкова в интервью на корте.

Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 13:50 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 7
6 		4 5
         
Дарья Сэвилл
Австралия
Дарья Сэвилл
Д. Сэвилл

Во втором круге Australian Open — 2025 Блинкова встретится с победительницей матча Магдалена Френх (Польша, 23) — Полина Кудерметова (Россия, Q).

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
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