«Чем больше думаю, тем хуже играю». Блинкова — о победе в первом круге Australian Open

75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала победу в первом круге на Australian Open — 2025.

— У меня нет слов. Матч был таким трудным, она огромный боец. Даже не думала, что у меня получится [выиграть], потому что она совсем не ошибалась, бегала за каждым мячом. Так рада.

— Вы отыграли так много брейк-поинтов. О чём вы думали на подаче, когда вам приходилось сражаться и сражаться?

— Старалась не думать. Мне никогда не стоит думать — чем больше думаю, тем хуже играю.

Так что каждый раз, когда у меня сложные геймы на подаче, нужно отыгрывать много брейк-поинтов, просто стараюсь продолжать, быстрее, быстрее, быстрее. Пыталась делать то, что у меня получается больше всего, то, что мне хотелось делать. Каждый раз просто старалась быть храброй и продолжать. И это сработало. У меня хорошие воспоминания отсюда и с прошлого года. Очень рада играть здесь снова и выходить на крупнейшие корты. Для меня это большая честь, — сказала Блинкова в интервью на корте.

Во втором круге Australian Open — 2025 Блинкова встретится с победительницей матча Магдалена Френх (Польша, 23) — Полина Кудерметова (Россия, Q).