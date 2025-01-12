Александр Зверев оценил своего следующего соперника на Australian Open — 2025

Представитель Германии, вторая ракетка мира Александр Зверев высказался об игре 43-й ракетке мира Педро Мартинеса-Портеро из Испании. Теннисисты встретятся во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Он парень, который оказывает жёсткое сопротивление. Возможно, он не обладает лучшей игрой в туре, но у него есть способность усложнить ситуацию любому сопернику своим мышлением и стилем игры. Я с нетерпением жду начала матча», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Australian Open — 2025 в одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.