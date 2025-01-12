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Александр Зверев оценил своего следующего соперника на Australian Open — 2025

Александр Зверев оценил своего следующего соперника на Australian Open — 2025
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Представитель Германии, вторая ракетка мира Александр Зверев высказался об игре 43-й ракетке мира Педро Мартинеса-Портеро из Испании. Теннисисты встретятся во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Педро Мартинес-Портеро
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Не начался
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Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Он парень, который оказывает жёсткое сопротивление. Возможно, он не обладает лучшей игрой в туре, но у него есть способность усложнить ситуацию любому сопернику своим мышлением и стилем игры. Я с нетерпением жду начала матча», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Australian Open — 2025 в одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

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