Янчук оценил игру Мирры Андреевой на старте Australian Open — 2025

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил игру 15-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025. 17-летняя спортсменка уверенно обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову (42-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:3.

«Очень хороший, уверенный старт получился у Мирры. Она без особых проблем прошла первый круг, что для нас уже становится в порядке вещей. Сегодня она показала очень уверенную, содержательную игру с большим разнообразием ударов. Андреева здорово читает своих соперниц, и поэтому с ней очень непросто играть», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча, в котором сойдутся 63-я ракетка мира японская теннисистка Моюка Учижима и 38-я в рейтинга WTA Магда Линетт из Польши.