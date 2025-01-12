Янчук оценил игру Мирры Андреевой на старте Australian Open — 2025

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил игру 15-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025. 17-летняя спортсменка уверенно обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову (42-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:3.
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«Очень хороший, уверенный старт получился у Мирры. Она без особых проблем прошла первый круг, что для нас уже становится в порядке вещей. Сегодня она показала очень уверенную, содержательную игру с большим разнообразием ударов. Андреева здорово читает своих соперниц, и поэтому с ней очень непросто играть», — сказал Янчук в интервью ТАСС.
В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча, в котором сойдутся 63-я ракетка мира японская теннисистка Моюка Учижима и 38-я в рейтинга WTA Магда Линетт из Польши.
- 12 января 2025
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