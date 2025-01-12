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Рублёв — об эмоциональных срывах: спрашивал у Медведева, как он смог измениться

Рублёв — об эмоциональных срывах: спрашивал у Медведева, как он смог измениться
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 20 турниров ATP, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что узнавал у Даниила Медведева, как он справляется с эмоциональными срывами во время матчей.

«Наши с Медведевым срывы в чём-то похожи, но очень мало. Я спрашивал у Даниила, как он смог измениться, потому что по юниорам тоже был невероятно сумасшедшим. Но когда он побеждал и постоянно играл в финалах крупных турниров, то был чрезвычайно спокойным.

Всё сводится к тому, чтобы быть честным с самим собой. Когда что-то заводит и делает вас эмоциональным, агрессивным или напряжённым, происходит что-то глубоко внутри, что вы не принимаете. Как только вы станете честны с собой, то сможете сдерживаться», — приводит слова Рублёва The Guardian.

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