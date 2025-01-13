Гарсия — об антидопинговых правилах: если у тебя простуда, то будешь болеть две недели

Бывшая четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия рассказала, с какими трудностями столкнулась при соблюдении антидопинговых правил.

«Проверенных производителей, которые выпускают препараты по антидопинговым правилам, очень мало. Если у тебя простуда, то будешь болеть две недели, потому что нельзя ничего принимать. Многие люди пользуются каплями от заложенности носа, но нам ими лечиться нельзя.

Я принимаю одни и те же проверенные препараты. Если есть сомнения, можно проверить, из чего они состоят. Ещё помогает врач федерации. Но всё зависит от тебя, и если что-то случится, то тебя и накажут. И отстранением, и испорченной репутацией. В тебе будут сомневаться», — приводит слова Гарсии L’Équipe.