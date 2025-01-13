Людмила Самсонова — Камилла Рахимова: трансляция матча Australian Open начнётся в 03:00

Сегодня, 13 января, состоится матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встретятся российские теннисистки Людмила Самсонова, занимающая 26-ю строчку рейтинга и Камилла Рахимова (62-й номер WTA). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 03:00 мск.
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Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».
Счёт личных встреч равный — 1-1. Самсонова выиграла в квалификации Кубка Кремля — 2019 со счётом 6:4, 3:6, 6:2, а Рахимова в Бад-Хомбурге в 2022 году со счётом 7:6 (8:6), 6:4.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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