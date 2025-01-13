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Андрей Рублёв признался, что взволнован мыслями о своём будущем

Андрей Рублёв признался, что взволнован мыслями о своём будущем
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 20 турниров ATP, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился мыслями о своём будущем.

«Я очень взволнован перед сезоном, потому что чувствую себя намного лучше, чем полгода назад. Заинтригован тем, что он может принести — особенно потому, что теперь я понимаю, как это может повлиять на мой теннис.

Что я буду делать со своей бесконечно интересной, хотя и сложной, жизнью через 10 лет? Пять месяцев назад я бы избежал ответа на этот вопрос, постарался бы не думать об этом. Но сейчас я пытаюсь узнать, какой будет моя жизнь через 10 лет. Пока не знаю. Однако я учусь и хотел бы понять поскорее. В этом смысле я тоже немного взволнован», — приводит слова Рублёва The Guardian.

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