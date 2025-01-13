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Шнайдер — Коччаретто: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга AO-2025

Шнайдер — Коччаретто: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга AO-2025
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В ночь с 12 на 13 января состоится матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встретятся 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Италии Элизабетта Коччаретто (55-я ракетка мира). Начало матча запланировано на 3:00 мск.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

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