Шнайдер — Коччаретто: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга AO-2025
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В ночь с 12 на 13 января состоится матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встретятся 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Италии Элизабетта Коччаретто (55-я ракетка мира). Начало матча запланировано на 3:00 мск.
Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
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Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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