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Людмила Самсонова — Камилла Рахимова: во сколько начало, где смотреть матч AO-2025

Людмила Самсонова — Камилла Рахимова: во сколько начало, где смотреть матч AO-2025
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13 января российская теннисистка Людмила Самсонова проведёт матч первого круга на Australian Open – 2025. Её первой соперницей станет соотечественница Камилла Рахимова. Начало матча ориентировочно — 3:00 мск.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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