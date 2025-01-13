Людмила Самсонова — Камилла Рахимова: во сколько начало, где смотреть матч AO-2025

13 января российская теннисистка Людмила Самсонова проведёт матч первого круга на Australian Open – 2025. Её первой соперницей станет соотечественница Камилла Рахимова. Начало матча ориентировочно — 3:00 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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