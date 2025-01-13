Шевченко — Алькарас: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга AO-2025

13 января пройдёт матч первого круга Australian Open — 2025, в котором представитель Казахстана Александр Шевченко встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Ориентировочное время начала матча – 11:00 мск.

Счёт в личных встречах 1-0 в пользу испанца.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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