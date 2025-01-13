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Шевченко — Алькарас: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга AO-2025

Шевченко — Алькарас: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга AO-2025
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13 января пройдёт матч первого круга Australian Open — 2025, в котором представитель Казахстана Александр Шевченко встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Ориентировочное время начала матча – 11:00 мск.

Счёт в личных встречах 1-0 в пользу испанца.

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 11:00 МСК
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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