Коккинакис — Сафиуллин: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга AO-2025

Сегодня, 13 января, состоится матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встретятся австралийский спортсмен Танаси Коккинакис и российский теннисист Роман Сафиуллин. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 06:15 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.