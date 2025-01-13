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Коккинакис — Сафиуллин: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга AO-2025

Коккинакис — Сафиуллин: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга AO-2025
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Сегодня, 13 января, состоится матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встретятся австралийский спортсмен Танаси Коккинакис и российский теннисист Роман Сафиуллин. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 06:15 мск.

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 06:45 МСК
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Не начался
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Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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