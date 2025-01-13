Шнайдер — Коччаретто: россиянка на тай-брейке выиграла первый сет на старте AO-2025

В эти минуты проходит матч первого круга Australian Open – 2025, в котором 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер встречается с представительницей Италии Элизабеттой Коччаретто (55-я ракетка мира).

Россиянка выиграла первый сет со счётом 7:6 (7:4).

Счёт в личных противостояниях между Шнайдер и Коччаретто равный – 1-1.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

События 2024 года в теннисе