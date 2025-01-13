Шнайдер — Коччаретто: россиянка на тай-брейке выиграла первый сет на старте AO-2025
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В эти минуты проходит матч первого круга Australian Open – 2025, в котором 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер встречается с представительницей Италии Элизабеттой Коччаретто (55-я ракетка мира).
Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:15 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|3
|
|2
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Россиянка выиграла первый сет со счётом 7:6 (7:4).
Счёт в личных противостояниях между Шнайдер и Коччаретто равный – 1-1.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.
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