Самсонова обыграла Рахимову в матче первого круга Australian Open

26-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову в матче первого круга Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.
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Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Самсонова два раза подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. Рахимова выполнила три эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч один брейк-пойнт из трёх.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.
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