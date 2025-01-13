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Самсонова обыграла Рахимову в матче первого круга Australian Open

Самсонова обыграла Рахимову в матче первого круга Australian Open
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26-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову в матче первого круга Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:10 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Самсонова два раза подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. Рахимова выполнила три эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч один брейк-пойнт из трёх.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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