Диана Шнайдер вышла во второй круг Australian Open – 2025

Российская теннисистка Диана Шнайдер с победы стартовала на Australian Open – 2025. В матче первого круга она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто со счётом 7:6 (7:4) 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Шнайдер сделала три подачи навылет и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету итальянки шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем круге Шнайдер сыграет с победителем пары Айла Томлянович (Австралия) – Эшлин Крюгер (США).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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