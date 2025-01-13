Диана Шнайдер вышла во второй круг Australian Open – 2025

Российская теннисистка Диана Шнайдер с победы стартовала на Australian Open – 2025. В матче первого круга она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто со счётом 7:6 (7:4) 6:4.
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Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Шнайдер сделала три подачи навылет и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету итальянки шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
В следующем круге Шнайдер сыграет с победителем пары Айла Томлянович (Австралия) – Эшлин Крюгер (США).
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.
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