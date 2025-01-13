Александр Шевченко — Карлос Алькарас: трансляция матча AO — 2025 начнётся в 11:00
Поделиться
Утром 13 января состоится матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встретятся 72-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко и экс-первая, ныне третья, ракетка рейтинга испанец Карлос Алькарас. Начало матча запланировано на 11:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, который начнётся не ранее 11:00 мск.
Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 11:00 МСК
Александр Шевченко
А. Шевченко
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Ранее теннисисты встречались один раз, тогда победа осталась за испанцем.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
Комментарии
- 13 января 2025
-
06:01
-
05:59
-
05:44
-
05:40
-
05:00
-
04:35
-
04:23
-
04:11
-
03:00
-
01:19
-
01:15
-
01:00
-
00:55
-
00:39
- 12 января 2025
-
23:53
-
23:03
-
22:52
-
22:45
-
22:10
-
21:54
-
21:50
-
21:34
-
21:06
-
21:00
-
20:46
-
20:31
-
20:23
-
20:00
-
19:59
-
19:51
-
19:29
-
19:25
-
19:15
-
18:30
-
18:11