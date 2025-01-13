Александр Шевченко — Карлос Алькарас: трансляция матча AO — 2025 начнётся в 11:00

Утром 13 января состоится матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встретятся 72-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко и экс-первая, ныне третья, ракетка рейтинга испанец Карлос Алькарас. Начало матча запланировано на 11:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, который начнётся не ранее 11:00 мск.

Ранее теннисисты встречались один раз, тогда победа осталась за испанцем.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.