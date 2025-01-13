Кори Гауфф обыграла Софью Кенин и вышла во второй круг Australian Open-2025
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Американская теннисистка Кори Гауфф с победы стартовала на Australian Open – 2025. В матче первого круга она обыграла свою соотечественницу Софью Кенин со счётом 6:3, 6:3.
Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:45 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|3
Софья Кенин
С. Кенин
Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Гауфф сделала 12 подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Кенин три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
В следующем круге Гауфф сыграет с представительницей Великобритании Джоди Бёррэдж.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко.
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