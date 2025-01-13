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Кори Гауфф обыграла Софью Кенин и вышла во второй круг Australian Open-2025

Кори Гауфф обыграла Софью Кенин и вышла во второй круг Australian Open-2025
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Американская теннисистка Кори Гауфф с победы стартовала на Australian Open – 2025. В матче первого круга она обыграла свою соотечественницу Софью Кенин со счётом 6:3, 6:3.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:45 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Гауфф сделала 12 подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Кенин три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Гауфф сыграет с представительницей Великобритании Джоди Бёррэдж.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко.

Календарь Australian Open-2025 (ж)
Турнирная сетка Australian Open-2025 (ж)
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