Кори Гауфф обыграла Софью Кенин и вышла во второй круг Australian Open-2025

Американская теннисистка Кори Гауфф с победы стартовала на Australian Open – 2025. В матче первого круга она обыграла свою соотечественницу Софью Кенин со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Гауфф сделала 12 подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Кенин три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Гауфф сыграет с представительницей Великобритании Джоди Бёррэдж.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко.