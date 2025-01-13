Стефанос Циципас неожиданно проиграл в первом круге Australian Open — 2025

Экс-третья ракетка мира, ныне 11, греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл в матче 1-го круга турнира Australian Open с 41-й ракеткой рейтинга спортсменом из США Алексом Михельсеном со счётом 5:7, 3:6, 6:2, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Циципас сделал 13 подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету его соперника семь эйсов, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. В следующем круге Михельсен встретится с победителем пары Джеймс Маккейб — Мартин Ландалус-Лакамбра.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионам среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.