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Стефанос Циципас неожиданно проиграл в первом круге Australian Open — 2025

Стефанос Циципас неожиданно проиграл в первом круге Australian Open — 2025
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Экс-третья ракетка мира, ныне 11, греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл в матче 1-го круга турнира Australian Open с 41-й ракеткой рейтинга спортсменом из США Алексом Михельсеном со счётом 5:7, 3:6, 6:2, 4:6.

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:15 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 6 4
7 		6 2 6
             
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Циципас сделал 13 подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету его соперника семь эйсов, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. В следующем круге Михельсен встретится с победителем пары Джеймс Маккейб — Мартин Ландалус-Лакамбра.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионам среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.

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