Полина Кудерметова в двух сетах уступила Магдалене Френх и покинула Australian Open

Российская теннисистка Полина Кудерметова неудачно стартовала на Australian Open – 2025. В матче первого круга она проиграла представительнице Польши Магдалене Френх со счётом 4:6, 4:6 и покинула турнир.
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Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. За это время Кудерметова ни сделала ни одной подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету полячки три эйса, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.
В следующем круге Френх сыграет с ещё одной представительницей России Анной Блинковой.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко.
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