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Полина Кудерметова в двух сетах уступила Магдалене Френх и покинула Australian Open

Полина Кудерметова в двух сетах уступила Магдалене Френх и покинула Australian Open
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Российская теннисистка Полина Кудерметова неудачно стартовала на Australian Open – 2025. В матче первого круга она проиграла представительнице Польши Магдалене Френх со счётом 4:6, 4:6 и покинула турнир.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 04:40 МСК
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. За это время Кудерметова ни сделала ни одной подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету полячки три эйса, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Френх сыграет с ещё одной представительницей России Анной Блинковой.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко.

Турнирная сетка Australian Open – 2025 (ж)
Календарь Australian Open – 2025 (ж)
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