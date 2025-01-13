Элина Свитолина победила Сорану Кырстю в первом круге Australian Open — 2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на Australian Open – 2025. В матче первого круга она обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю со счётом 6:4, 6:4 и вышла в следующий раунд турнира.
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Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время Свитолина сделала две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из 12 брейк-пойнтов. На счету румынки четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В следующем круге Свитолина сыграет с победительницей пары Сара Бейлек (Чехия) — Кэролайн Доулхайд (США).
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко.
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