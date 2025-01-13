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Элина Свитолина победила Сорану Кырстю в первом круге Australian Open — 2025

Элина Свитолина победила Сорану Кырстю в первом круге Australian Open — 2025
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Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на Australian Open – 2025. В матче первого круга она обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю со счётом 6:4, 6:4 и вышла в следующий раунд турнира.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 04:50 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время Свитолина сделала две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из 12 брейк-пойнтов. На счету румынки четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем круге Свитолина сыграет с победительницей пары Сара Бейлек (Чехия) — Кэролайн Доулхайд (США).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко.

Календарь Australian Open – 2025 (ж)
Турнирная сетка Australian Open – 2025 (ж)
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