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Лючия Бронцетти — Виктория Азаренко, результат матча 13 января 2025, счёт 2:0, 1-й круг Australian Open — 2025

Виктория Азаренко неожиданно проиграла в первом круге Australian Open — 2025
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Экс-первая ракетка мира, ныне 22, белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла в матче 1-го круга турнира Australian Open с 78-й ракеткой рейтинга спортсменкой из Италии Лючией Бронцетти со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 05:25 МСК
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 2
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Матч продолжался 2 часа 11 минут. Азаренко сделала пять подач навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнтов из восьми. На счету её соперницы восемь эйсов, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнтов из шести. В следующем круге Бронцетти встретится с победительницей пары Петра Мартич — Жаклин Кристиан.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди женщин является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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