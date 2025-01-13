Виктория Азаренко неожиданно проиграла в первом круге Australian Open — 2025

Экс-первая ракетка мира, ныне 22, белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла в матче 1-го круга турнира Australian Open с 78-й ракеткой рейтинга спортсменкой из Италии Лючией Бронцетти со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

Матч продолжался 2 часа 11 минут. Азаренко сделала пять подач навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнтов из восьми. На счету её соперницы восемь эйсов, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнтов из шести. В следующем круге Бронцетти встретится с победительницей пары Петра Мартич — Жаклин Кристиан.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди женщин является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.