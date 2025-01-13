Ига Швёнтек одолела Катержину Синякову на старте Australian Open — 2025

Польская теннисистка Ига Швёнтек с победы стартовала на Australian Open – 2025. В матче первого круга она обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 6:3, 6:4 и вышла в следующий раунд турнира.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Швёнтек сделала одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету чешки один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Швёнтек сыграет с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января.