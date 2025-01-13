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Ига Швёнтек одолела Катержину Синякову на старте Australian Open — 2025

Ига Швёнтек одолела Катержину Синякову на старте Australian Open — 2025
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Польская теннисистка Ига Швёнтек с победы стартовала на Australian Open – 2025. В матче первого круга она обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 6:3, 6:4 и вышла в следующий раунд турнира.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 06:20 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Швёнтек сделала одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету чешки один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Швёнтек сыграет с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января.

Календарь Australian Open – 2025 (ж)
Турнирная сетка Australian Open – 2025 (ж)
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