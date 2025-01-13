Ига Швёнтек одолела Катержину Синякову на старте Australian Open — 2025
Поделиться
Польская теннисистка Ига Швёнтек с победы стартовала на Australian Open – 2025. В матче первого круга она обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 6:3, 6:4 и вышла в следующий раунд турнира.
Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 06:20 МСК
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Швёнтек сделала одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету чешки один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В следующем круге Швёнтек сыграет с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января.
Комментарии
- 13 января 2025
-
07:43
-
07:39
-
06:24
-
06:01
-
05:59
-
05:44
-
05:40
-
05:00
-
04:35
-
04:23
-
04:11
-
03:00
-
01:19
-
01:15
-
01:00
-
00:55
-
00:39
- 12 января 2025
-
23:53
-
23:03
-
22:52
-
22:45
-
22:10
-
21:54
-
21:50
-
21:34
-
21:06
-
21:00
-
20:46
-
20:31
-
20:23
-
20:00
-
19:59
-
19:51
-
19:29
-
19:25