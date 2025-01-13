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13 января главные новости спорта, трансферы, результаты футбола, результаты Australian Open — 2025, результаты НХЛ, UFC

Неожиданный вылет Циципаса с AO-2025, яркая игра Кучерова в НХЛ. Главное к утру
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025 41-й ракетке рейтинга спортсмену из США Алексу Михельсену, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка в матче НХЛ с «Питтсбург Пингвинз», «Барселона» разгромила мадридский «Реал» и стала обладателем Суперкубка Испании. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Стефанос Циципас неожиданно проиграл в первом круге Australian Open — 2025.
  2. Три очка Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Питтсбургом».
  3. «Барселона» завоевала Суперкубок Испании, разгромив «Реал» Мадрид в финальном матче.
  4. Диана Шнайдер вышла во второй круг Australian Open — 2025.
  5. Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии.
  6. Хвича Кварацхелия может стать игроком «ПСЖ» уже в середине этой недели — L'Équipe.
  7. Никита Кучеров стал четвёртым игроком в истории «Тампы» по числу сезонов с 20+ голами.
  8. «ПСЖ» без Сафонова обыграл «Сент-Этьен» в матче 17-го тура Лиги 1.
  9. «Денвер» обыграл «Даллас», у Йокича дабл-дабл.
  10. «Наполи» обыграл «Верону» и увеличил отрыв от второго места в таблице Серии А.
  11. Полина Кудерметова в двух сетах уступила Магдалене Френх и покинула Australian Open.
  12. «Атлетико» установил новый клубный рекорд всех времён.
  13. Виктория Азаренко неожиданно проиграла в первом круге Australian Open — 2025.
  14. Хабиб Нурмагомедов выступил с заявлением насчёт того, что его сняли с авиарейса в США.
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