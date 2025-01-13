Неожиданный вылет Циципаса с AO-2025, яркая игра Кучерова в НХЛ. Главное к утру

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025 41-й ракетке рейтинга спортсмену из США Алексу Михельсену, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка в матче НХЛ с «Питтсбург Пингвинз», «Барселона» разгромила мадридский «Реал» и стала обладателем Суперкубка Испании. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».