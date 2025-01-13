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Тамара Зиданшек — Анастасия Потапова, результат матча 13 января 2025, счёт 0:2, 1-й круг Australian Open — 2025

Анастасия Потапова с победы стартовала на Australian Open — 2025
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35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В рамках первого круга 23-летняя россиянка в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек (180-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 06:45 МСК
Тамара Зиданшек
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Потапова сделала две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету словенской спортсменки один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча, в котором сойдутся 28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и 51-я в рейтинга WTA Юань Юэ из Китая.

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