Анастасия Потапова с победы стартовала на Australian Open — 2025

35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В рамках первого круга 23-летняя россиянка в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек (180-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Потапова сделала две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету словенской спортсменки один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча, в котором сойдутся 28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и 51-я в рейтинга WTA Юань Юэ из Китая.