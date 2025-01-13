Янник Синнер с победы стартовал на Australian Open — 2025

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в матче первого круга турнира Australian Open с 34-й ракеткой рейтинга спортсменом из Чили Николасом Харри со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1.
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Матч продолжался 2 часа 40 минут. Синнер сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника 13 эйсов, четыре двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух. В следующем круге Синнер встретится с победителем пары Тристан Скулкейт — Таро Дэниэл.
Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.
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