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«Меня настигла карма». Стефанос Циципас — о поражении в первом круге АО-2025

«Меня настигла карма». Стефанос Циципас — о поражении в первом круге АО-2025
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал своё поражение в матче первого круга Australian Open — 2025 от 41-го номера рейтинга ATP американца Алекса Михельсена (5:7, 3:6, 6:2, 4:6).

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:15 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 6 4
7 		6 2 6
             
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

«Это довольно иронично. Весь мой план заключался в том, чтобы попытаться пройти как можно дальше на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Я знал, что в первую очередь мне нужно отказаться от участия в парном разряде.Думаю, меня настигла карма. Я не смог выступить или сыграть так, как надеялся, на турнире в этом году. Вся цель заключалась в том, чтобы накопить немного сил и быть свежим в более поздних раундах турнира», — сказал Циципас на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.

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