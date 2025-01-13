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«Это просто отстой». Стефанос Циципас — о раннем вылете с турнира «Большого шлема»

«Это просто отстой». Стефанос Циципас — о раннем вылете с турнира «Большого шлема»
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о главном минусе раннего вылета с турнира «Большого шлема». Сегодня, 13 января, в матче первого круга Australian Open — 2025 он уступил 41-му номеру рейтинга ATP американцу Алексу Михельсену (5:7, 3:6, 6:2, 4:6).

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:15 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 6 4
7 		6 2 6
             
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

«Самое неприятное в проигрыше в первом раунде турнира «Большого шлема»— это то, что у тебя слишком много времени на восстановление, а я бы предпочёл, чтобы всё было наоборот, чтобы у меня не было достаточно времени на восстановление. Честно говоря, это намного лучше с точки зрения решения проблем.

Это просто отстой, что я буду слоняться без дела ещё какое-то время, пока не начнётся мой следующий турнир», —
— сказал Циципас на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.

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