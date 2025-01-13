«Это просто отстой». Стефанос Циципас — о раннем вылете с турнира «Большого шлема»

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о главном минусе раннего вылета с турнира «Большого шлема». Сегодня, 13 января, в матче первого круга Australian Open — 2025 он уступил 41-му номеру рейтинга ATP американцу Алексу Михельсену (5:7, 3:6, 6:2, 4:6).

«Самое неприятное в проигрыше в первом раунде турнира «Большого шлема»— это то, что у тебя слишком много времени на восстановление, а я бы предпочёл, чтобы всё было наоборот, чтобы у меня не было достаточно времени на восстановление. Честно говоря, это намного лучше с точки зрения решения проблем.

Это просто отстой, что я буду слоняться без дела ещё какое-то время, пока не начнётся мой следующий турнир», —

— сказал Циципас на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.