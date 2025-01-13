«Успех никогда не должен менять». Янник Синнер дал совет юным теннисистам

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер дал совет детям, которые хотят быть похожими на него.

«Должен сказать, что нужно немного удачи. Мне повезло, что в нужное время рядом были нужные люди. Нужно наслаждаться трудными моментами, они всегда будут. Нужно стараться улыбаться. Семья и близкие люди всегда должны быть в вашей жизни на первом месте. Желаю каждому ребёнку удачи.

Я считаю, что успех никогда не должен менять нас как людей. У меня был потрясающий последний год с большим успехом, но он не изменил меня как личность. Есть так много замечательных игроков, которые продолжают меня мотивировать. У меня лучшая команда в мире, я счастлив, что они у меня есть. Мы стараемся совершенствоваться», — сказал Синнер в интервью на корте.