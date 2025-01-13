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«Успех никогда не должен менять». Янник Синнер дал совет юным теннисистам

«Успех никогда не должен менять». Янник Синнер дал совет юным теннисистам
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер дал совет детям, которые хотят быть похожими на него.

«Должен сказать, что нужно немного удачи. Мне повезло, что в нужное время рядом были нужные люди. Нужно наслаждаться трудными моментами, они всегда будут. Нужно стараться улыбаться. Семья и близкие люди всегда должны быть в вашей жизни на первом месте. Желаю каждому ребёнку удачи.

Я считаю, что успех никогда не должен менять нас как людей. У меня был потрясающий последний год с большим успехом, но он не изменил меня как личность. Есть так много замечательных игроков, которые продолжают меня мотивировать. У меня лучшая команда в мире, я счастлив, что они у меня есть. Мы стараемся совершенствоваться», — сказал Синнер в интервью на корте.

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