«Я был более голоден, чем сейчас». Стефанос Циципас — о раннем периоде своей карьеры

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас сравнил своё нынешнее состояние с периодом, когда он появился в ATP-туре.

«Конечно, тогда у меня был более свежий взгляд на вещи. Казалось, что я был более голоден в совершенно ином смысле, чем сейчас. Я бы определённо сказал, что тогда больше всего выделялось то, что я был полон желания попытаться сделать теннис своей жизнью и начать свою карьеру как можно лучше. Это отличается от того, что есть сейчас. За последние пару лет я довольно хорошо зарекомендовал себя, я видел все варианты игры в рамках Тура. Я снова и снова участвовал в Туре, в одном и том же круге турниров и соревнований. Я испытал на себе, каково это — участвовать в ATP Tour.

Чувствую, что тогда была другая энергия, другая динамика», — сказал Циципас на послематчевой пресс-конференции.

Сегодня, 13 января, в матче первого круга Australian Open — 2025 греческий теннисист уступил 41-му номеру рейтинга ATP американцу Алексу Михельсену (5:7, 3:6, 6:2, 4:6).