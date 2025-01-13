Елена Остапенко проиграла Белинде Бенчич на старте Australian Open — 2025

Олимпийская чемпионка, 421-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла во второй круг Australian Open — 2025. На старте соревнований она уверенно обыграла 17-го номера рейтинга WTA представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время Бенчич выполнила две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Остапенко восемь эйсов, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Белинда Бенчич встретится с теннисисткой из Нидерландов Сюзан Ламенс.