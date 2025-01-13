Янник Синнер повторил выдающееся достижение Агасси, Федерера и Джоковича
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 15-ю победу подряд на хардовом турнире «Большого шлема». Сегодня, 13 января, он обыграл чилийца Николаса Харри в первом круге Australian Open — 2025 со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1.
Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 06:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 5
|1
Николас Харри
Н. Харри
С 2000 года подобное достижение ранее покорялось только трём теннисистам. Ими были американец Андре Агасси, швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.
Синнер выиграл два хардовых турнира «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Австралии и US Open. На AO-2025 итальянец впервые в карьере выступает в качестве действующего чемпиона мэйджора.
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