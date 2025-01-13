Янник Синнер повторил выдающееся достижение Агасси, Федерера и Джоковича

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 15-ю победу подряд на хардовом турнире «Большого шлема». Сегодня, 13 января, он обыграл чилийца Николаса Харри в первом круге Australian Open — 2025 со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1.

С 2000 года подобное достижение ранее покорялось только трём теннисистам. Ими были американец Андре Агасси, швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.

Синнер выиграл два хардовых турнира «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Австралии и US Open. На AO-2025 итальянец впервые в карьере выступает в качестве действующего чемпиона мэйджора.