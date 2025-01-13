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Роман Сафиуллин уступил Танаси Коккинакису в первом круге Australian Open — 2025

Роман Сафиуллин уступил Танаси Коккинакису в первом круге Australian Open — 2025
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Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречались 71-я ракетка мира австралийский теннисист Танаси Коккинакис и россиянин Роман Сафиуллин, занимающий 62-ю строчку в рейтинге ATP. Игра закончилась со счётом 3:6, 6:3, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу австралийца.

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 08:05 МСК
Танаси Коккинакис
71
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 7 7
6 		3 3 6 5
             
Роман Сафиуллин
63
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Продолжительность встречи составила ровно 4 часа. Сафиуллин 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 22 заработанных. На счету Коккинакиса 23 эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Во втором круге Australian Open Коккинакис встретится с британским теннисистом Джеком Дрейпером.

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