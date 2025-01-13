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Джессика Пегула вышла во второй круг АО-2025, повесив «баранку» сопернице из Австралии

Джессика Пегула вышла во второй круг АО-2025, повесив «баранку» сопернице из Австралии
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Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче первого раунда она в двух сетах обыграла австралийку Майю Джойнт — 6:3, 6:0.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 09:15 МСК
Майя Джойнт
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Матч продолжался ровно 1 час. Американская теннисистка сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, сделала три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В следующем матче Australian Open — 2025 Пегула сыграет с победительницей встречи между бельгийкой Элисе Мертенс и Викторией Голубич из Швейцарии.

Турнирная сетка АО-2025
Календарь АО-2025
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