Джессика Пегула вышла во второй круг АО-2025, повесив «баранку» сопернице из Австралии

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче первого раунда она в двух сетах обыграла австралийку Майю Джойнт — 6:3, 6:0.

Матч продолжался ровно 1 час. Американская теннисистка сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, сделала три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В следующем матче Australian Open — 2025 Пегула сыграет с победительницей встречи между бельгийкой Элисе Мертенс и Викторией Голубич из Швейцарии.