Ига Швёнтек поддержала пострадавших в калифорнийских пожарах

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек выразила слова поддержки пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе (США) после своего первого матча на Australian Open — 2025.

С 7 января в Лос-Анджелесе продолжаются сильные пожары, в результате которых погибли 11 человек, было повреждено более 10 тысяч строений, а десятки тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

«Посылаю свою любовь Малибу и Лос-Анджелесу», — написала Швёнтек на камере после матча.

Фото: Кадр из трансляции

В первом круге Швёнтек обыграла чешку Катержину Синякову (6:3, 6:4). Во втором раунде она сыграет со словачкой Ребеккой Шрамковой.