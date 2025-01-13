Ига Швёнтек поддержала пострадавших в калифорнийских пожарах
Поделиться
Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек выразила слова поддержки пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе (США) после своего первого матча на Australian Open — 2025.
Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 06:20 МСК
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
С 7 января в Лос-Анджелесе продолжаются сильные пожары, в результате которых погибли 11 человек, было повреждено более 10 тысяч строений, а десятки тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.
«Посылаю свою любовь Малибу и Лос-Анджелесу», — написала Швёнтек на камере после матча.
Фото: Кадр из трансляции
В первом круге Швёнтек обыграла чешку Катержину Синякову (6:3, 6:4). Во втором раунде она сыграет со словачкой Ребеккой Шрамковой.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 января 2025
-
10:49
-
10:31
-
10:20
-
10:15
-
09:57
-
09:41
-
09:39
-
09:26
-
09:26
-
09:18
-
08:54
-
08:30
-
08:16
-
07:43
-
07:39
-
06:24
-
06:01
-
05:59
-
05:44
-
05:40
-
05:00
-
04:35
-
04:23
-
04:11
-
03:00
-
01:19
-
01:15
-
01:00
-
00:55
-
00:39
- 12 января 2025
-
23:53
-
23:03
-
22:52
-
22:45
-
22:10