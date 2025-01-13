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Ига Швёнтек поддержала пострадавших в калифорнийских пожарах

Ига Швёнтек поддержала пострадавших в калифорнийских пожарах
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек выразила слова поддержки пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе (США) после своего первого матча на Australian Open — 2025.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 06:20 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

С 7 января в Лос-Анджелесе продолжаются сильные пожары, в результате которых погибли 11 человек, было повреждено более 10 тысяч строений, а десятки тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

«Посылаю свою любовь Малибу и Лос-Анджелесу», — написала Швёнтек на камере после матча.

Фото: Кадр из трансляции

В первом круге Швёнтек обыграла чешку Катержину Синякову (6:3, 6:4). Во втором раунде она сыграет со словачкой Ребеккой Шрамковой.

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