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Анастасия Павлюченкова вышла во 2-й круг Australian Open — 2025, где сыграет с Потаповой

Анастасия Павлюченкова вышла во 2-й круг Australian Open — 2025, где сыграет с Потаповой
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32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open — 2025. На старте турнира она обыграла китаянка Юань Юэ (53-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 08:15 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

В третьем сете Павлюченкова отыграла один брейк.

Матч продолжался 2 часа 17 минут. За это время Павлюченкова выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Юэ семь эйсов, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Анастасия Павлюченкова сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой.

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