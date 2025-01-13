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«Это спорт». Мать Андрея Рублёва — о депрессивных мыслях сына

«Это спорт». Мать Андрея Рублёва — о депрессивных мыслях сына
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Марина Марьенко, мать девятой ракетки мира российского теннисиста Андрей Рублёва, высказалась об интервью сына, в котором он рассказал о проблемах с ментальным здоровьем.

«По поводу этого интервью сказать ничего не могу — не читала, не видела. Это спорт. В минуты отчаяния и проигрышей, наверное, приходят не очень хорошие мысли. Потом, когда всё налаживается, снова всё хорошо становится. К спорту нужно относиться легче и спокойнее. Ну, выразил свою точку зрения. Смелый парень, молодец! Желаю ему больше побед, которые дают возможность верить в себя больше», — приводит слова Марьенко «РИА Новости Спорт».

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