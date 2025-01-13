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Ига Швёнтек — единственная теннисистка, выходившая во 2-й круг на всех «Шлемах» в 2020-х

Ига Швёнтек — единственная теннисистка, выходившая во 2-й круг на всех «Шлемах» в 2020-х
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оформила уникальное достижение после выхода во второй круг Australian Open — 2025. Напомним, на старте турнира она обыграла чешку Катержину Синякову (6:3, 6:4).

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 06:20 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Она стала единственной теннисисткой WTA-тура, кому удалось пройти барьер первого круга на всех турнирах «Большого шлема», проходивших с 2020 года. Для неё выход во второй раунд AO-2025 стал 20-м подряд на мэйджорах.

Напомним, Швёнтек побеждала на Открытом чемпионате Франции в 2020, 2022 и 2023 годах, а также является обладательницей одного титула US Open — 2022.

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