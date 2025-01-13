Кори Гауфф выделила различия в юниорском и профессиональном теннисе

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о различиях в юниорском и профессиональном теннисе.

«Я думаю, что глубина игры намного больше. Кроме того, люди уделяют больше внимания спортивной науке. Существует большая разница между телом 15-летнего и телом 20- или 25-летнего человека. С возрастом различия становятся всё значительнее. Психологически переход из юниоров в профессионалы нелёгок. Вам нужно привыкнуть к тому, что вас будут побеждать. Если вы один из лучших юниоров, то вы привыкли очень редко проигрывать. Взрослые игроки сильнее, и, очевидно, существуют различия в плане физической зрелости», — приводит слова Гауфф Punto de Break.