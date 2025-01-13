Синнер — о допинг-деле Харри: если в протоколе есть проблемы, то это не моя вина

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на слова чилийца Николаса Харри по поводу различия их допинг-дел.

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«Есть протокол. Если в протоколе есть какие-то проблемы, то это не моя вина, понимаете? Конечно, мне очень жаль игроков, которые сталкиваются с такими ситуациями. Но я не в курсе точных подробностей его дела, знаю только то, что случилось со мной. Моё дело ещё активно.

В конце концов меня все признали невиновным. Количество вещества в моём организме составило менее одной миллиардной грамма, и это было загрязнение. Что было у него, я не знаю», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным.

Напомним, в 2019 году у Харри обнаружили метаболиты стероидов лигандрола и станозолола. Вину чилийца посчитали незначительной. Он отбыл 11 месяцев отстранения.