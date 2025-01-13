Павел Котов потерпел поражение от 125-й ракетки мира на старте Australian Open — 2025

97-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог выйти во второй круг Australian Open — 2025. На старте турнира он проиграл 125-му номеру рейтинга ATP португальцу Жайме Фарии, который пробился в основную сетку через квалификацию, со счётом 1:6, 1:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время Котов выполнил девять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Фарии 10 эйсов, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Жайме Фария сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Нишеш Басаваредди (США).