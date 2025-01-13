Павел Котов потерпел поражение от 125-й ракетки мира на старте Australian Open — 2025
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97-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог выйти во второй круг Australian Open — 2025. На старте турнира он проиграл 125-му номеру рейтинга ATP португальцу Жайме Фарии, который пробился в основную сетку через квалификацию, со счётом 1:6, 1:6, 5:7.
Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 10:00 МСК
125
Жайме Фария
Ж. Фария
Окончен
3 : 0
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97
Павел Котов
П. Котов
Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время Котов выполнил девять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Фарии 10 эйсов, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Жайме Фария сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Нишеш Басаваредди (США).
Комментарии
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