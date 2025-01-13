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«Не могу себя сравнивать». Синнер — о повторении достижения Агасси, Федерера и Джоковича

«Не могу себя сравнивать». Синнер — о повторении достижения Агасси, Федерера и Джоковича
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал повторение достижения американца Андре Агасси, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

Синнер одержал 15-ю победу подряд на хардовом турнире «Большого шлема». С 2000 года подобная цифра ранее покорялась только трём теннисистам.

«Быть в одном ряду с такими людьми – это потрясающе. Я не могу сравнивать себя с этими игроками… Они столько всего добились. Я просто стараюсь написать свою маленькую историю. Рад этому. Мне нравятся хардовые корты, нравятся эти условия. Особенно когда не так жарко, как сегодня, очень приятно играть», — сказал Синнер на пресс-конференции.

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