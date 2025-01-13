Диана Шнайдер попросила маму покинуть трибуны во время матча с Коччаретто на АО-2025

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер попросила свою маму покинуть трибуны во время матча с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (7:6 (7:4) 6:4) в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025.
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«Думаю, для неё это даже тяжелее, чем для меня. Я чувствовала напряжение, что она нервничает, и сама начинала нервничать ещё больше, поэтому я отправила её подальше, чтобы поберечь её нервы. Родным тяжело смотреть, но я благодарна, что они рядом. Они всегда меня поддерживают», — сказала Шнайдер в интервью на корте.
В следующем круге Шнайдер сыграет с Айлой Томлянович из Австралии.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.
- 13 января 2025
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