Диана Шнайдер попросила маму покинуть трибуны во время матча с Коччаретто на АО-2025

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер попросила свою маму покинуть трибуны во время матча с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (7:6 (7:4) 6:4) в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Думаю, для неё это даже тяжелее, чем для меня. Я чувствовала напряжение, что она нервничает, и сама начинала нервничать ещё больше, поэтому я отправила её подальше, чтобы поберечь её нервы. Родным тяжело смотреть, но я благодарна, что они рядом. Они всегда меня поддерживают», — сказала Шнайдер в интервью на корте.

В следующем круге Шнайдер сыграет с Айлой Томлянович из Австралии.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.