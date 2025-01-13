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Диана Шнайдер попросила маму покинуть трибуны во время матча с Коччаретто на АО-2025

Диана Шнайдер попросила маму покинуть трибуны во время матча с Коччаретто на АО-2025
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер попросила свою маму покинуть трибуны во время матча с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (7:6 (7:4) 6:4) в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:15 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		4
         
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

«Думаю, для неё это даже тяжелее, чем для меня. Я чувствовала напряжение, что она нервничает, и сама начинала нервничать ещё больше, поэтому я отправила её подальше, чтобы поберечь её нервы. Родным тяжело смотреть, но я благодарна, что они рядом. Они всегда меня поддерживают», — сказала Шнайдер в интервью на корте.

В следующем круге Шнайдер сыграет с Айлой Томлянович из Австралии.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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