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«Никаких амбиций». Диана Шнайдер — о целях на Australian Open — 2025

«Никаких амбиций». Диана Шнайдер — о целях на Australian Open — 2025
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер призналась, что не имеет конкретных амбиций на Australian Open — 2025.

— У вас был фантастический 2024-й – олимпийская медаль, четвёртый раунд US Open. Какие амбиции на этом турнире?
— Если честно, никаких амбиций, потому что я только второй раз здесь вышла во второй раунд. Буду получать удовольствия от каждой победы, стараться показать свой максимум, биться. Надеюсь, проведу отличный турнир в одиночном и парном разрядах, — сказала Шнайдер в интервью на корте после матча.

В первом круге Шнайдер обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто (7:6 (7:4), 6:4). Далее Диана сразится с австралийкой Айлой Томлянович.

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