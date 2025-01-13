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«Горжусь собой, что смогла преодолеть». Диана Шнайдер — о победе в первом круге AO-2025

«Горжусь собой, что смогла преодолеть». Диана Шнайдер — о победе в первом круге AO-2025
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала свою первую победу на Australian Open — 2025. Напомним, она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто (7:6 (7:4), 6:4).

— Действительно, первый раунд получился тяжёлым как физически, так и ментально. Первый матч всегда один из самых сложных, потому что надо привыкнуть к новому корту, новым условиям, атмосфере. Матч был тяжёлым, но я горжусь собой, что смогла это преодолеть.

— Первый сет был качельным, как удалось держаться, продолжать верить в себя?
— Я повторяла себе, что здесь каждый игрок очень хороший и будет бороться, что бы ни случилось. Повторяла себе, что легко не будет и надо продолжать биться за каждое очко. Это просто первый сет, всё нормально, впереди ещё два. Надо биться за каждое очко и посмотрим, как закончится сет, — сказала Шнайдер в интервью на корте после матча.

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