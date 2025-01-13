Стала известна соперница Мирры Андреевой во втором круге Australian Open — 2025
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Определилась соперница 15-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой во втором круге Australian Open — 2025. Она сыграет с 63-й ракеткой мира японкой Моюкой Учижимой, победившей в первом раунде турнира Магду Линетт из Польши 4:6, 6:2, 7:6 (10:8).
Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:15 МСК
Моюка Учижима
М. Учижима
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|7 10
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|2
|6 8
Магда Линетт
М. Линетт
Андреева и Учижима ранее не встречались на турнирах уровня WTA.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.
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