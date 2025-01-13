Стала известна соперница Мирры Андреевой во втором круге Australian Open — 2025

Определилась соперница 15-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой во втором круге Australian Open — 2025. Она сыграет с 63-й ракеткой мира японкой Моюкой Учижимой, победившей в первом раунде турнира Магду Линетт из Польши 4:6, 6:2, 7:6 (10:8).

Андреева и Учижима ранее не встречались на турнирах уровня WTA.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.