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Стала известна соперница Мирры Андреевой во втором круге Australian Open — 2025

Стала известна соперница Мирры Андреевой во втором круге Australian Open — 2025
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Определилась соперница 15-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой во втором круге Australian Open — 2025. Она сыграет с 63-й ракеткой мира японкой Моюкой Учижимой, победившей в первом раунде турнира Магду Линетт из Польши 4:6, 6:2, 7:6 (10:8).

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:15 МСК
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 10
6 		2 6 8
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Андреева и Учижима ранее не встречались на турнирах уровня WTA.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

Турнирная сетка АО-2025
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