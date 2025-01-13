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Новак Джокович повторил рекорд Роджера Федерера в матче с Басаваредди на AO-2025

Новак Джокович повторил рекорд Роджера Федерера в матче с Басаваредди на AO-2025
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович проводит 429-й матч в основной сетке мэйджора. В данный момент он играет в первом круге Australian Open — 2025 со 107-й ракеткой мира Нишешем Басаваредди. Серб неожиданно проиграл первый сет со счётом 4:6.

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 11:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6
6 		3
             
Нишеш Басаваредди
107
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

Таким образом, Джокович повторил рекорд 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера, который также сыграл 429 матчей на турнирах «Большого шлема».

Третье место по данному показателю занимает 23-кратная победительница ТБШ американка Серена Уильямс с 423 матчами. На четвёртой позиции — 22-кратный чемпион мэйджоров испанец Рафаэль Надаль (358 матчей).

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