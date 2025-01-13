Новак Джокович повторил рекорд Роджера Федерера в матче с Басаваредди на AO-2025

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович проводит 429-й матч в основной сетке мэйджора. В данный момент он играет в первом круге Australian Open — 2025 со 107-й ракеткой мира Нишешем Басаваредди. Серб неожиданно проиграл первый сет со счётом 4:6.

Таким образом, Джокович повторил рекорд 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера, который также сыграл 429 матчей на турнирах «Большого шлема».

Третье место по данному показателю занимает 23-кратная победительница ТБШ американка Серена Уильямс с 423 матчами. На четвёртой позиции — 22-кратный чемпион мэйджоров испанец Рафаэль Надаль (358 матчей).