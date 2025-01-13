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Андрей Чесноков высказался о вылете Сафиуллина и Котова с Australian Open

Андрей Чесноков высказался о вылете Сафиуллина и Котова с Australian Open
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказался о поражениях российских теннисистов Романа Сафиуллина и Павла Котова на старте Australian Open — 2025.

«По тому, как Сафиуллин и Котов сыграли в предварительных турнирах, была сумрачная надежда на их выступление на АО. Роман играл против Коккинакиса четыре сета. Это очень даже неплохой результат для него. В четвёртом сете у Романа были хорошие шансы пройти на пятый, но австралиец всегда хорошо играет у себя дома. Он может показывать теннис, где даже топовым игрокам будет сложно. У Котова же вообще всё без шансов было в матче с португальцем», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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