Янник Синнер выложил пост в соцсетях после первой победы на Australian Open — 2025
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост на личной странице в социальных сетях после выхода во второй круг Australian Open — 2025. Сегодня, 13 января, он обыграл чилийца Николаса Харри в первом раунде со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1.
Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 06:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|3
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|5
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|6
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|6 5
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36
Николас Харри
Н. Харри
«Forza. Доволен моим первым матчем 2025 года», — написал Синнер в X.
Победа над Харри стала 15-й подряд на хардовом турнире «Большого шлема». 23-летний Янник Синнер выиграл два хардовых мэйджора в 2024 году — Открытый чемпионат Австралии и US Open. На AO-2025 итальянец впервые в карьере выступает в качестве действующего чемпиона мэйджора.
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