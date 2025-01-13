Янник Синнер выложил пост в соцсетях после первой победы на Australian Open — 2025

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост на личной странице в социальных сетях после выхода во второй круг Australian Open — 2025. Сегодня, 13 января, он обыграл чилийца Николаса Харри в первом раунде со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1.

«Forza. Доволен моим первым матчем 2025 года», — написал Синнер в X.

Победа над Харри стала 15-й подряд на хардовом турнире «Большого шлема». 23-летний Янник Синнер выиграл два хардовых мэйджора в 2024 году — Открытый чемпионат Австралии и US Open. На AO-2025 итальянец впервые в карьере выступает в качестве действующего чемпиона мэйджора.